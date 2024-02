Concert des talents du Tremplin Emergences la Lanterne Magique Beaune, mercredi 6 mars 2024.

Concert des talents du Tremplin Emergences la Lanterne Magique Beaune Côte-d’Or

En 2023 a été lancée la première édition du Tremplin Emergences et 12 candidats ont été retenus pour suivre un accompagnement allant jusqu’à l’enregistrement dans le studio professionnel de la Musiquerie.

A l’occasion du lancement de la saison culturelle, 10 talents de cette promotion viendront présenter leur titre sur la scène de la Lanterne Magique.

C’est un concert éclectique qui vous attend avec Lysa Nelly, Léna, Lucie Panzani, AL3XANDR3, Hell Freezes Over, The PHP’eeez, Lucas Döpper, Dub’y, Demi Quartet et MELT.

Entrée gratuite sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 19:00:00

fin : 2024-03-06 20:00:00

la Lanterne Magique 19 Rue Poterne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr

