Concert des Sugar Lady Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Concert des Sugar Lady Bourg-Saint-Maurice, 27 avril 2022, Bourg-Saint-Maurice. Concert des Sugar Lady Place de l’Aiguille des Glaciers Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

2022-04-27 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-27 Place de l’Aiguille des Glaciers Arc 1800

Bourg-Saint-Maurice Savoie Venez écouter les fabuleuses Sugar Lady qui vous entraineront dans des rythmes fouuuuu !!!!! contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 http://www.lesarcs.com/ Place de l’Aiguille des Glaciers Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Place de l'Aiguille des Glaciers Arc 1800 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Place de l'Aiguille des Glaciers Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Concert des Sugar Lady Bourg-Saint-Maurice 2022-04-27 was last modified: by Concert des Sugar Lady Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 27 avril 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie