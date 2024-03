Concert des Schwarzwaldmusikanten Kaysersberg Vignoble, dimanche 15 septembre 2024.

Concert des Schwarzwaldmusikanten Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Venez participez à ce voyage musical en Forêt-Noire au son de cuivres rutilants des 19 musiciens. Ambiance conviviale assurée.

La place de la mairie à Kaysersberg va résonner de pièces pour brass band version Forêt-Noire ! Stefan Polap et ses Schwarzwald Musikanten, originaires d’Ortenau et de toute l’Alsace, perpétuent la musique populaire de Forêt-Noire, de Bohême et de Moravie.

Retrouvez l’authentique rutilement des cuivres.

En cas de pluie, le concert aura lieu au Badhus. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 10:30:00

fin : 2024-09-15 11:30:00

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

L’événement Concert des Schwarzwaldmusikanten Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg