Concert des Schwarzwaldmusikanten Kaysersberg Vignoble, 5 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Concert des Schwarzwaldmusikanten 2021-09-05 11:00:00 – 2021-09-05 12:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble

EUR La place de la mairie à Kaysersberg va résonner de pièces pour brass band version Forêt-Noire ! Stefan Polap et ses Schwarzwald Musikanten, originaires d’Ortenau et de toute l’Alsace, perpétuent la musique populaire de Bohême et de Moravie.

Retrouvez l’authentique rutilement des cuivres.

En cas de pluie, le concert aura lieu au Badhus

Voyage musical en Forêt Noire au son de cuivres rutilants. Ambiance conviviale assurée.

+33 3 89 78 11 11

dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg