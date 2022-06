Concert des SCÈNES D’ÉTÉ Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Concert des SCÈNES D’ÉTÉ Beauvais, 1 juillet 2022, Beauvais. Concert des SCÈNES D’ÉTÉ

36 Rue du Buzanval Beauvais Oise

2022-07-01 – 2022-07-01 Beauvais

Oise – 1ère partie : LOOLIE & THE SURFING

ROGERS (Rock Soul & Surf Music)

– Thomas KAHN (soul) Concerts gratuits

En partenariat avec l’ASCA

Renseignements : 03 44 15 67 00

http://culture.beauvais.fr Beauvais Culture

Beauvais

