Concert des Sarmentelles Beaujeu, 20 novembre 2021, Beaujeu.

2021-11-20 18:00:00

Beaujeu Rhône Beaujeu EUR 15 15 L’association “Les amis de l’Orgue de Beaujeu” vous propose un concert au profit de l’association avec RachelAnn MORGAN (harpe et chant), Hubert VALLAT (trompette) et Jean Pierre DURAND (orgue). nicoleberger17@orange.fr +33 6 07 30 51 90 Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint Nicolas Beaujeu

