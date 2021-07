Concert des Sales Gosses Agen, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Agen.

Concert des Sales Gosses 2021-07-15 – 2021-07-15 Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo

Agen Lot-et-Garonne Agen

EUR Le Blue Fox Coffee vous propose un concert des Sales Gosses.

» Une violoniste à la voix malicieuse et sucré et un accordéoniste aussi tendre qu’espiègle, toujours accompagnés de leur fascinant bouclophone.

L’entraînement des instruments, l’amour des mots, des mélodies, ça nous surprend, on est émus, on est mordus, on est épris.

Un avant gout de cette belle rencontre avec eux : https://www.youtube.com/watch?v=Wc1Cb1iihFo

Avec des compositions tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistse, avec des parfums de Brésil, de sirop d’érable et de reflets de bord de Seine,

Ils nous emportent… Vers ici, vers ailleurs, un voyage au départ du Blue Fox vers…. »

+33 6 95 04 83 91

Bleu Fox Coffee

