Vosges Nomexy 8 EUR Soirée concert des RED WIRES, Classic Rock des années 60 et 70 au centre culturel Paul Perrin de Nomexy.

Des musiciens de différents horizons interpreteront ACDC, Les Rollings Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Creedence Revival…

Billetterie et réservation à la mairie de Nomexy (03 29 67 11 11) ou sur place le jour du concert.

Buvette et petite restauration sur place. accueil@nomexy.fr +33 3 29 67 11 11 Red Wires

