Concert des professeurs Sausset-les-Pins

2022-01-29 20:30:00

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Le temps d’un concert haut en couleurs. Au programme, des oeuvres classiques, de jazz ou de variété.

Cette soirée placée sous l’égide de l’ Association Musicale vous est offerte pour le plus grand plaisir de tous. Les professeurs de l Association Musicale se réunissent salle des Arts. +33 7 86 21 15 90 Le temps d’un concert haut en couleurs. Au programme, des oeuvres classiques, de jazz ou de variété.

Cette soirée placée sous l'égide de l' Association Musicale vous est offerte pour le plus grand plaisir de tous.

