Concert des professeurs et des élèves du Ménestrel- Conservatoire de Musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne. Parc et jardins du domaine de chantilly Chantilly, samedi 1 juin 2024.

Concert des professeurs et des élèves du Ménestrel- Conservatoire de Musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne. Rendez-vous aux jardins 2023 Samedi 1 juin, 15h00 Parc et jardins du domaine de chantilly Gratuit pour les détenteurs d’un billet parc, billet 1 jour, etc…

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Concerts des professeurs et des élèves du Ménestrel

Samedi 1 juin de 15h à 15h30 dans la cour d’honneur du château de Chantilly.

Nous sommes ravis de vous inviter à un concert des élèves du Ménestrel, une célébration du talent et de la passion de jeunes chanteurs de notre ville. Rejoingnez-vous pour un moment inoubliable avec un répertoire tiré de compositeurs romantiques comme le chant des gamins de Carmen de Bizet ou encore l’Arlésienne (« la marches de rois ») de Bizet également, et d’autres encore.

Parc et jardins du domaine de chantilly 7 rue du Connétable, 60500, Chantilly, Oise, Hauts-de-France, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France http://www.domainedechantilly.com Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner dans son vaste parc. Aux perspectives classiques du Grand Canal, de sa cascade et des parterres à la française, s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Hameau, ainsi que les courbes romantiques du « Jardin anglais » avec l’île d’Amour et le temple de Vénus.

