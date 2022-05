CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Les professeurs du Conservatoire de Sarrebourg se produiront dans le cadre baroque de l’Eglise Saint Martin (quartier de Hoff). Payant. Renseignements et réservations au Conservatoire de Sarrebourg ou par téléphone au 03 87 23 66 96. sec.cris@orange.fr +33 3 87 03 05 07 Sarrebourg

