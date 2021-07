Villejuif Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte Val-de-Marne, Villejuif Concert des professeurs du Conservatoire de musique de Villejuif Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte Villejuif Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte, le samedi 18 septembre à 19:30

Pour ce traditionnel concert des Journées européennes du patrimoine, les professeurs du conservatoire de musique de Villejuif vous invitent à redécouvrir de grands compositeurs en naviguant du Rhin jusqu’à la Neva en passant par le Danube. Sous la direction de Matthieu Ané, 10 musiciens interpréteront des œuvres de Beethoven, Brahms, Tchaikovsky et autres compositeurs pour vous faire partager une partie du grand répertoire romantique du XIXe siècle. Ce concert est aussi l’occasion de mettre à l’honneur Astor Piazzola pour célébrer le centenaire de sa naissance. Concert des professeurs du Conservatoire de musique de Villejuif Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte 2, place de l’Église, 94800 Villejuif Villejuif Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T20:30:00

