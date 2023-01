CONCERT DES PROFESSEURS DE MUSIQUE Damvix Damvix Damvix Catégories d’Évènement: Damvix

Vendée

CONCERT DES PROFESSEURS DE MUSIQUE Damvix, 4 février 2023, Damvix Damvix. CONCERT DES PROFESSEURS DE MUSIQUE Salle des fêtes Damvix Vendée

2023-02-04 – 2023-02-04 Damvix

Vendée Damvix Concert des professeurs de l’École Intercommunale de Musique.

Un concert avec une programmation autour des années 70’s, 80’s, 90’s… Et quelques autres surprises musicales. Gratuit et ouvert à tous, sans réservation. Les professeurs se produisent, pour le bonheur de tous ! ecole.musique@cc-vsa.com Damvix

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Damvix, Vendée Autres Lieu Damvix Adresse Salle des fêtes Damvix Vendée Ville Damvix Damvix lieuville Damvix Departement Vendée

Damvix Damvix Damvix Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damvix-damvix/

CONCERT DES PROFESSEURS DE MUSIQUE Damvix 2023-02-04 was last modified: by CONCERT DES PROFESSEURS DE MUSIQUE Damvix Damvix 4 février 2023 Damvix Damvix Vendée Salle des fêtes Damvix Vendée Vendée

Damvix Damvix Vendée