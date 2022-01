Concert des professeurs de l’Ecole de Musique Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat Bas-Rhin 0 EUR Quelques professeurs de l’Ecole de Musique de Sélestat se retrouvent sur scène autour de la musique classique romantique. Ils mettent ainsi en avant leurs qualités de musiciens pour donner envie au public de venir s’initier à la musique. Concert des professeurs de l’Ecole de Musique aux Tanzmatten +33 3 88 82 97 59 Quelques professeurs de l’Ecole de Musique de Sélestat se retrouvent sur scène autour de la musique classique romantique. Ils mettent ainsi en avant leurs qualités de musiciens pour donner envie au public de venir s’initier à la musique. Sélestat

