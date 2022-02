Concert des professeurs de la Maison Municipale de la Musique Espace Jean Vautrin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Concert des professeurs de la Maison Municipale de la Musique ————————————————————- ### Evénement incontournable de la saison artistique Béglaise ! Les professeurs de la Maison Municipale de la Musique de Bègles vous présenteront l’étendue de leurs talents à l’occasion de ce nouveau concert des profs, riche en propositions musicales. C’est l’occasion de présenter au public tous les instruments enseignés mais aussi, toutes les esthétiques musicales proposées. Concert gratuit mais réservation préalable nécessaire par mail ([[maisondelamusique@mairie-begles.fr](mailto:maisondelamusique@mairie-begles.fr)](mailto:maisondelamusique@mairie-begles.fr)), au plus tard le jeudi 24 mars.

