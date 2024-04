Concert des professeurs de Forum Créa’son Rue des Douves du Lion d’Or Josselin, samedi 13 avril 2024.

Les professeurs du Forum Créa’son se préparent pour vous offrir un concert et une soirée musicale conviviale !

En première partie nos ateliers d’élèves vous interpréteront un morceau de leur choix et au programme de notre concert de professeurs nous promettons un spectacle varié, sympathique et avec de belles surprises. A 20h. .

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Rue des Douves du Lion d’Or Cinéma Beaumanoir

Josselin 56120 Morbihan Bretagne assoc.forum@orange.fr

L’événement Concert des professeurs de Forum Créa’son Josselin a été mis à jour le 2024-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande