Concert des professeurs Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Concert des professeurs Barr, 30 janvier 2022, Barr. Concert des professeurs Barr

2022-01-30 17:00:00 – 2022-01-30 18:30:00

Barr Bas-Rhin Barr L’école de musique municipale de Barr a le plaisir de vous inviter à son Concert des professeurs : Avec la participation des chœurs, de classes de Formation Musicale et d’élèves de classes primaires. Concerts des professeurs de l’école municipale de musique de Barr +33 3 88 08 19 52 L’école de musique municipale de Barr a le plaisir de vous inviter à son Concert des professeurs : Avec la participation des chœurs, de classes de Formation Musicale et d’élèves de classes primaires. Barr

dernière mise à jour : 2022-01-17 par Office de tourisme du pays de Barr

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Barr Adresse Ville Barr lieuville Barr

Barr Barr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/