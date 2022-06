Concert des professeurs

Concert des professeurs, 24 juin 2022, . Concert des professeurs



2022-06-24 20:30:00 – 2022-06-24 21:45:00 EUR L’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai invite à son concert des professeurs en collaboration avec « 13e Sens – Scène & Ciné » qui nous accueillera dans sa salle Adalric. C’est ainsi que vous aurez le plaisir d’entendre les instruments suivants : Piano, Flûte traversière, Accordéon, Clarinette, Harpe, Saxophone, Trompette, Chant, Batterie, Tuba et Violon ainsi qu’une démonstration de Didgeridoo, le tout dans une programmation à la fois classique, tango, irlandaise et jazz ! Concert des Professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai +33 3 88 95 29 43 L’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai invite à son concert des professeurs en collaboration avec « 13e Sens – Scène & Ciné » qui nous accueillera dans sa salle Adalric. C’est ainsi que vous aurez le plaisir d’entendre les instruments suivants : Piano, Flûte traversière, Accordéon, Clarinette, Harpe, Saxophone, Trompette, Chant, Batterie, Tuba et Violon ainsi qu’une démonstration de Didgeridoo, le tout dans une programmation à la fois classique, tango, irlandaise et jazz ! dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville