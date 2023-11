Concert des pianistes de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 26 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 26 novembre 2023

de 14h00 à 15h00

Le dimanche 26 novembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. payant

À l’orée de leur carrière, trois jeunes pianistes se produisent lors de récitals exceptionnels.

Titulaires de la plus haute distinction de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, Tsubasa Tatsuno, Stefan Vartejaru et Polina Ushakova se sont déjà fait connaître sur de prestigieuses scènes à travers la France. Le Théâtre de la Ville leur offre l’opportunité de partager leur travail avec le public parisien. Leurs récitals sont formés de grandes oeuvres, selon trois thématiques: L’Enfance (autour de Schumann et Debussy), La Danse (des partitions valorisant les identités européennes) et La Nature (traitée d’une manière volontiers impressionniste). Des noms à retenir et des talents à découvrir.

11h – L’ENFANCE par

Tsubasa Tatsuno

MOZART, SCHUMANN, DEBUSSY

14h – LA DANSE par

Stefan Vartejaru

CHOPIN, ENESCU, TODUȚĂ, RAVEL, CHABRIER, ALBENIZ, LISZT

16h – LA NATURE par Polina Ushakova

CHOPIN, RAVEL, LISZT, PROKOFIEV, DEBUSSY

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/3-pianistes +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/3-pianistes

DR