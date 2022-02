Concert des ” Petits” Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc Venez découvrir ce concert unique ! Nouveauté !

C’est une première, l’école de musique propose un concert assuré uniquement par les jeunes élèves. Ensembles instrumentaux ou chant seront au rendez-vous de ce moment plein de fraîcheur ! Tout public – Gratuit – programme en libre participation

