2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 21:30:00

Trie-Château Oise Trie-Château Les plus beaux chœurs d'enfants chantés par Les Petits Chanteurs Franciliens, la Maîtrise de garçons du Collège Stanislas de Paris.Entrée libre. petitschanteursfranciliens@neuf.fr

