Église Saint-Ferdinand des Ternes, le dimanche 20 juin à 15:00

Malgré une année difficile, les Petits Chanteurs de la paroisse sont heureux de vous convier à leur concert de fin d’année. Les différents chœurs d’enfants de la paroisse, de 6 à 18 ans, vous attendent nombreux dimanche 20 juin à 15h à l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes. Concert de fin d’année Église Saint-Ferdinand des Ternes 27 Rue d’Armaillé, 75017 Paris Paris Paris

2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Ferdinand des Ternes Adresse 27 Rue d'Armaillé, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Ferdinand des Ternes Paris