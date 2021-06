Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme Concert des Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Concert des Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes Dieulefit, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Dieulefit. Concert des Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes 2021-07-07 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-07 21:00:00 21:00:00

Dieulefit Drôme Dix jeunes choristes de la cathédrale de Gap donnent un concert de musique sacrée. Ils sont accompagnés de l’orchestre de CAEM , dirigé par Solveig Gernert. lanquetinr@gmail.com +33 6 78 73 18 46 Dix jeunes choristes de la cathédrale de Gap donnent un concert de musique sacrée. Ils sont accompagnés de l’orchestre de CAEM , dirigé par Solveig Gernert.

Catégories d'évènement: Dieulefit, Drôme
Lieu Dieulefit