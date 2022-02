Concert des Petits Chanteurs de Lambres lez Douai Flixecourt, 9 avril 2022, Flixecourt.

Concert des Petits Chanteurs de Lambres lez Douai Flixecourt

2022-04-09 – 2022-04-09

Flixecourt Somme Flixecourt

La Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres lez Douai (59) se produira le samedi 9 avril prochain, en l’église Saint-Léger de Flixecourt.

Au programme de ce concert, un florilège de motets et cantiques des plus grands compositeurs classiques….

Ces jeunes garçons, âgés de 8 à 14 ans pour la plupart, sillonnent lors de nombreuses tournées de concerts, les routes du monde entier.

Pologne, République Tchèque, Italie, Allemagne, Alsace, Normandie, Bretagne, USA, Canada… autant de pays et régions traversés par ces Petits Chanteurs qui portent à travers leurs voix les messages de paix et de beauté.

A noter dans vos agendas : concert samedi 9 avril, 20h30, église Saint-Léger de Flixecourt. Entrée libre.

La Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres lez Douai (59) se produira le samedi 9 avril prochain, en l’église Saint-Léger de Flixecourt.

Au programme de ce concert, un florilège de motets et cantiques des plus grands compositeurs classiques….

Ces jeunes garçons, âgés de 8 à 14 ans pour la plupart, sillonnent lors de nombreuses tournées de concerts, les routes du monde entier.

Pologne, République Tchèque, Italie, Allemagne, Alsace, Normandie, Bretagne, USA, Canada… autant de pays et régions traversés par ces Petits Chanteurs qui portent à travers leurs voix les messages de paix et de beauté.

A noter dans vos agendas : concert samedi 9 avril, 20h30, église Saint-Léger de Flixecourt. Entrée libre.

+33 3 22 51 60 36

La Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres lez Douai (59) se produira le samedi 9 avril prochain, en l’église Saint-Léger de Flixecourt.

Au programme de ce concert, un florilège de motets et cantiques des plus grands compositeurs classiques….

Ces jeunes garçons, âgés de 8 à 14 ans pour la plupart, sillonnent lors de nombreuses tournées de concerts, les routes du monde entier.

Pologne, République Tchèque, Italie, Allemagne, Alsace, Normandie, Bretagne, USA, Canada… autant de pays et régions traversés par ces Petits Chanteurs qui portent à travers leurs voix les messages de paix et de beauté.

A noter dans vos agendas : concert samedi 9 avril, 20h30, église Saint-Léger de Flixecourt. Entrée libre.

Mairie Flixecourt

Flixecourt

dernière mise à jour : 2022-02-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT NIEVRE ET SOMME