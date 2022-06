Concert des petits chanteurs de la maîtrise de Lannion Plouguerneau, 6 juillet 2022, Plouguerneau.

Après deux concerts à Paris, la Maîtrise des petits chanteurs de Lannion fera étape le Mercredi 06/07/2022 à 20H00 en l’église St Pierre et Paul de Plouguerneau, et y donnera un concert qui illustrera la passion musicale qui anime ces jeunes. Entrée en libre participation

Le chef de choeur en est François Xavier Kernin, qui co-dirige également la Maitrise de la Cathédrale de St Brieuc et est titulaire des grandes orgues de cette même cathédrale.

