Concert des Petits Chanteurs de Belgique Juaye-Mondaye, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Juaye-Mondaye.

Concert des Petits Chanteurs de Belgique 2021-07-07 20:30:00 – 2021-07-07 22:00:00

Juaye-Mondaye Calvados Juaye-Mondaye

Fondé en 1965 , sous le nom « les petits Chanteurs du Roc » le chœur perpétue la tradition des manécanteries, composées uniquement de voix de garçons.

En 1997, sous l’impulsion de Christiane Bourry, le chœur se donne de nouvelles structures et prend le nom de « Les Petits Chanteurs de Belgique ». Les Petits Chanteurs se produisent en Belgique et à l’étranger, non seulement en concert, mais aussi lors de festivités, de mariages ou de congrès internationaux de Petits Chanteurs.

Le Chœur est membre de la Fédération nationale et internationale des Pueri Cantores.

+33 2 31 92 58 11

