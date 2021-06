Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Tréguier, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Tréguier.

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 2021-07-14 – 2021-07-14 Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual

Tréguier Côtes d’Armor

???????Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés.

Au programme : des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, Pie Jesus ou le Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des œuvres plus actuelles et contemporaines. Billetterie en ligne.

+33 7 63 81 13 13 http://www.billetweb.fr/pccb-treguier

