Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 2021-07-22 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-22 22:45:00 22:45:00

Granville Manche

Granville Manche Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois à Granville Après une longue absence liée à la crise sanitaire, Premiere Partie Music est heureux de vous présenter les Petits Chanteurs à la Croix de Bois pour un grand retour avec une tournée estivale ! Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés.

Cette année fut particulièrement compliquée pour les Petits Chanteurs qui ont été privés de spectacles. Ce grand retour sur les routes est marqué par une tournée d'été avec un tout nouveau répertoire. Au programme : des grands classiques de la musique sacrée comme l'Ave Maria de Schubert, Pie Jesus ou le Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des œuvres plus actuelles et contemporaines. Un hommage tout particulier sera rendu à Notre-Dame de Paris pendant la soirée. Un spectacle familial et accessible à tous afin de soutenir les Petits Chanteurs à la Croix de Boix après une année sans concert mais orientée sur d'autres projets, notamment sur plusieurs travaux d'enregistrements. Attention : le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du spectacle. https://www.billetweb.fr/pccb-granville-22juillet

Cette année fut particulièrement compliquée pour les Petits Chanteurs qui ont été privés de spectacles. Ce grand retour sur les routes est marqué par une tournée d’été avec un tout nouveau répertoire. Au programme : des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, Pie Jesus ou le Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des œuvres plus actuelles et contemporaines. Un hommage tout particulier sera rendu à Notre-Dame de Paris pendant la soirée. Un spectacle familial et accessible à tous afin de soutenir les Petits Chanteurs à la Croix de Boix après une année sans concert mais orientée sur d’autres projets, notamment sur plusieurs travaux d’enregistrements. Attention : le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du spectacle. https://www.billetweb.fr/pccb-granville-22juillet dernière mise à jour : 2021-06-17 par

