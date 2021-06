Gap Gap Gap, Hautes-Alpes Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Gap, 24 juin 2021-24 juin 2021, Gap. Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 2021-06-24 20:30:00 – 2021-06-24 Église Saint-Roch 6 allées de Provence

Gap Hautes-Alpes EUR 25 35 Après une longue absence liée à la crise sanitaire, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois font un grand retour avec une tournée estivale ! communication@diocesedegap.com +33 6 22 85 23 09 Après une longue absence liée à la crise sanitaire, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois font un grand retour avec une tournée estivale !

