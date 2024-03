Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Versailles, jeudi 4 avril 2024.

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Nous vous invitons à célébrer une belle histoire d’amitié entre enfants d’un bout à l’autre du monde, lors d’un concert exceptionnel. Jeudi 4 avril, 20h30 Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Tarif adulte : 25 €, tarif de groupe (en ligne uniquement) : 20 €, tarif étudiant : 15 €, tarif -18 ans : 8€

Début : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:30:00+02:00

Le célèbre chœur d’enfants, lors d’une tournée aux Philippines en 2022, a rencontré des enfants des rues de Manille, secourus par l’association ANAK-Tnk. Une belle histoire d’amitié est née.

Touchés par cette rencontre, les Petits Chanteurs organisent une tournée spéciale en avril au profit des actions d’Anak-Tnk auprès des enfants des rues et des familles des bidonvilles.

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et aux voix cristallines comptent, depuis 117 ans, parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun depuis 2014.

Le programme met en lumière leur mission d’Ambassadeur de la Paix et de la France. Le chœur interprétera des classiques de la musique sacrée comme le «Cantique de Jean-Racine» de Gabriel Fauré et des œuvres plus contemporaines telles que «Quand on n’a que l’amour» de Jacques Brel.

Eglise Sainte-Jeanne d'Arc Place Elisabeth Brasseur – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France

