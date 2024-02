Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Eglise Saint-Etienne Caen, dimanche 7 avril 2024.

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Eglise Saint-Etienne Caen Calvados

Le célèbre choeur d’enfants, lors d’une tournée aux Philippines s’est arrêté en décembre 2022 pour venir amicalement rencontrer des enfants des rues d’ANAK-Tnk. En jouant et en chantant ensemble, une belle histoire d’amitié est née entre ces enfants du même âge. Touchés par cette rencontre, les Petits Chanteurs ont décidé d’organiser une tournée solidaire début avril à leur profit dans 5 villes ( Paris, Versailles, Rouen, Bayeux et Caen). Le choeur chantera à l’église Saint-Étienne de Caen le dimanche 07 avril prochain.

Décrits comme des ambassadeurs de la France aux voix cristallines , les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les choeurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne) depuis 2014.

Le programme met en lumière la mission d’Ambassadeur de la Paix et de la France des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le choeur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme le Psaume 150 de Césard Franck ou le Cantique de Jean-Racine de Gabriel Fauré mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines telles que Quand on n’a que l’amour de Jacques Brel ou Emmenez-moi au bout de la terre de Charles Aznavour. Les bénéfices seront directement versés au profit d’ANAK-Tnk et de ses actions auprès des enfants des rues et des familles des Bidonvilles.

Informations pratiques Placement libre (hors zones réservées). Toutes les places seront assises. Des places rapprochées de la scène sont prévues pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Clôture de la billetterie 24h avant la représentation.

Prestation proposée par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, commercialisée par l’Office de Tourisme de Caen la mer.

Le célèbre choeur d’enfants, lors d’une tournée aux Philippines s’est arrêté en décembre 2022 pour venir amicalement rencontrer des enfants des rues d’ANAK-Tnk. En jouant et en chantant ensemble, une belle histoire d’amitié est née entre ces enfants du même âge. Touchés par cette rencontre, les Petits Chanteurs ont décidé d’organiser une tournée solidaire début avril à leur profit dans 5 villes ( Paris, Versailles, Rouen, Bayeux et Caen). Le choeur chantera à l’église Saint-Étienne de Caen le dimanche 07 avril prochain.

Décrits comme des ambassadeurs de la France aux voix cristallines , les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les choeurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne) depuis 2014.

Le programme met en lumière la mission d’Ambassadeur de la Paix et de la France des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le choeur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme le Psaume 150 de Césard Franck ou le Cantique de Jean-Racine de Gabriel Fauré mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines telles que Quand on n’a que l’amour de Jacques Brel ou Emmenez-moi au bout de la terre de Charles Aznavour. Les bénéfices seront directement versés au profit d’ANAK-Tnk et de ses actions auprès des enfants des rues et des familles des Bidonvilles.

Informations pratiques Placement libre (hors zones réservées). Toutes les places seront assises. Des places rapprochées de la scène sont prévues pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Clôture de la billetterie 24h avant la représentation.

Prestation proposée par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, commercialisée par l’Office de Tourisme de Caen la mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07

Eglise Saint-Etienne 15 Rue Guillaume le Conquérant

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Caen a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Caen la Mer