Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Autun, 23 juin 2022, Autun.

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Autun

2022-06-23 – 2022-06-23

Autun Saône-et-Loire

infos@pccb.fr +33 9 80 90 34 34

Le célèbre chœur d’enfants, en résidence à Autun depuis 2014, présentera son concert de fin d’année à la chapelle du Saint Sacrement d’Autun le 23 juin prochain. Lors du concert plusieurs chants seront chantés en commun avec la Maîtrise de la cathédrale d’Autun. Le concert sera accessible en entrée libre. En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chœur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, Panis Angelicus ou le Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des œuvres plus actuelles et contemporaines tel que Sous le ciel de Paris ou À Paris. Un spectacle familial et accessible à tous.

Autun

