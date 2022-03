Concert des Orchestres Petites Cordes et Benjamins du Conservatoire Municipal Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Concert des Orchestres Petites Cordes et Benjamins du Conservatoire Municipal Senlis, 19 mars 2022, Senlis. Concert des Orchestres Petites Cordes et Benjamins du Conservatoire Municipal Senlis

2022-03-19 – 2022-03-19

Ces deux ensembles du Conservatoire Municipal de Senlis vous proposent de partager un magnifique moment artistique.

mediatheque@ville-senlis.fr +33 3 44 32 04 03

