Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, le vendredi 18 mars à 20:00

Plus de 120 élèves se produiront en orchestre à cordes et en orchestre d’harmonie sous la direction de Stéphanie PERRONE, Marc ZORGNIOTTI, Jean-Luc DASSE et Gilbert MENARDY. Découvrez également l’ensemble de violons de Marc ZORGNIOTTI, l’ensemble de flûtes traversières de Guillaume DANIEL et le groupe de Rythmes & Co de Raphaële LEIDECKER. De Vivaldi à la musique du film « Gladiator » en passant par Rachmaninov et du Gospel, un programme riche et varié vous est proposé par ces talents en herbe.

Entrée libre

La saison de spectacles du Conservatoire de Menton reprend avec le Concert des Orchestres !

Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer – Palais de l’Europe Menton Alpes-Maritimes



