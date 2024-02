CONCERT DES ORCHESTRES ET ENSEMBLES INSTRUMENTAUX DE L’EMD Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults, samedi 16 mars 2024.

L’École de Musique et Danse Maine Saosnois vous invite au concert des orchestres et ensembles instrumentaux de ses élèves. Que ce soit cuivres, guitares ou encore percussions, les rythmes s’enchainent et les morceaux défilent !

Concert gratuit et ouvert à tous.

Infos au 02 85 29 19 38 ou emd@mainesaosnois.fr .

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-02-16 19:30:00

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire emd@mainesaosnois.fr

