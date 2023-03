Concert des orchestres du Kiosque Théâtre des Jacobins Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-03-11

Côtes dArmor Retrouvez les orchestres, ensembles et chorales du conservatoire « Le Kiosque » lors d’un concert au programme varié, sur la scène du prestigieux théâtre des Jacobins ! Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan

