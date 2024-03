Concert des orchestres à cordes et à vent du conservatoire Théâtre Molière Marignane, vendredi 14 juin 2024.

Les élèves du conservatoire de musique de Marignane vous invitent à passer une soirée festive en leur compagnie.

Vous pourrez écouter les orchestres à cordes, à vent ainsi que l’orchestre symphonique qui clôturera ce moment musical.

Venez les applaudir !

« Le projet pédagogique du conservatoire de musique de Marignane favorise la pratique musicale collective.

Chaque semaine, les enfants et adultes ont le bonheur de se retrouver pour partager leur plaisir de jouer ensemble avec leurs professeurs. Ainsi, ces répétitions deviennent des moments de partage, d’écoute et de joie. Chaque musicien aura à cœur de vous transmettre son plaisir de jouer d’un instruments, d’appartenir à un groupe et de vivre un moment artistique intense.



Au programme des œuvres classiques et/ou originales et des musiques de films et/ou populaires. »

A ne pas manquer ! Vous êtes attendus très nombreux… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-14

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

