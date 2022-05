Concert des Orchestres à Cordes du SIM Combourg Combourg Catégories d’évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

Concert des Orchestres à Cordes du SIM Combourg, 22 mai 2022, Combourg. Concert des Orchestres à Cordes du SIM Place Piquette Espace culturel La Parenthèse Combourg

2022-05-22 20:00:00 – 2022-05-22 Place Piquette Espace culturel La Parenthèse

Les orchestres à cordes du Syndicat Intercommunal de Musique, qui réunit les classes de violon, violoncelle et contrebasse, proposent un concert avec un programme commun autour d'un répertoire éclectique.

Catégories d'évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine
Lieu Combourg
Adresse Place Piquette Espace culturel La Parenthèse
Ville Combourg
Departement Ille-et-Vilaine

