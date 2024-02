Concert des Orangs-Outangs pour bien finir l’exposition Balzac, Daumier et les parisiens à la Maison de Balzac. Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 15h30 à 16h40

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Au dernier jour de l’exposition, venez assister à un concert de chansonnier pas piqué des hannetons, inspiré par les « Orangs-Outangs » de Pierre-Jean de Béranger!

Infos: Les Orangs-outans – Trio vocal

Les Lunaisiens

Arnaud Marzorati – Baryton

Patrick Wibart – Serpent

Pernelle Marzorati – Harpe

Pierre-Jean de Béranger, chansonnier aussi célèbre à son époque que Victor Hugo ou Chateaubriand est considéré comme l’un des plus grands poètes du XIXe siècle. Il a cette particularité de n’avoir mis sa plume qu’au service de la chanson. Plus de 400 sont à son répertoire et chacune d’entre elles nous rappelle que la « Comédie Humaine » se joue aussi dans les couplets de ces croquis musicaux pleins de verves et d’audaces. Ainsi, dans les « Orangs-Outangs », Béranger nous révèle l’origine simiesque de nos avocats et dans sa chanson Les escargots, il condamne déjà les marchands de sommeil. Une œuvre vocale à redécouvrir et méditer.

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=10229170054355>mStepTracking=true +33155744180 https://www.facebook.com/MaisondeBalzac

