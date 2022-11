Concert des Ondes Galantes Juaye-Mondaye, 11 décembre 2022, Juaye-Mondaye.

Concert des Ondes Galantes

99 Allée du Marché Abbaye de Mondaye Juaye-Mondaye Calvados Abbaye de Mondaye 99 Allée du Marché

2022-12-11 16:00:00 – 2022-12-11 17:30:00

Abbaye de Mondaye 99 Allée du Marché

Juaye-Mondaye

Calvados

Juaye-Mondaye

En parallèle de l’enregistrement de notre nouveau disque, nous avons choisi cette année de réaliser un programme à deux archets, violon-viole. Assez inhabituel à l’époque baroque, le duo du violon et de la viole ne dispose pas, ou peu, d’un répertoire. Aussi nous sommes-nous amusés à

arranger plusieurs pièces de styles et d’époques varié.e.s pour créer un concert original et entraînant, notre choix étant avant tout guidé par nos

envies musicales du moment !

Dans ce programme, seules les pièces de Matthias Kelz sont réellement composées pour violon et viole. Ce dernier, étant aujourd’hui pratiquement inconnu, nous vous en proposons une brève présentation.

Matthias Kelz appartient à une famille catholique bien implantée à Schongau (Haute-Bavière) où il est né, probablement vers 1635. Nous n’avons pas de détails sur la formation du jeune musicien. D’après son oeuvre, il semble avoir été violoniste et a porté la technique de son instrument à un haut degré de compétence. Il devait donc posséder une bonne formation musicale.

En 1658, il s’installe à Augsburg, employé en tant que musicien et compositeur, et publie sa première oeuvre la même année. En 1661, étudiant en dernière année de philosophie et de théologie morale, il se lance dans le commerce comme épicier. Vers 1687, il travaille comme employé de l’administration, toujours à Augsburg. Il meurt dans cette même ville le 20 Mars 1695.

f.godefroid@mondaye.com +33 2 31 92 58 11 http://mondaye.com/

Les Ondes Galantes

Abbaye de Mondaye 99 Allée du Marché Juaye-Mondaye

