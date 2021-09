Urbeis Urbeis Bas-Rhin, Urbeis Concert des oiseaux Urbeis Urbeis Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Urbeis Bas-Rhin Urbeis Musique des 17ème et 18ème siècles en Europe par Marc HERVIEUX. Flûtes à bec.

Entrée libre, plateau au profit des travaux de restauration. +33 6 83 04 81 95 Musique des 17ème et 18ème siècles en Europe par Marc HERVIEUX. Flûtes à bec.

Entrée libre, plateau au profit des travaux de restauration.

