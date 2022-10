Concert des Noëlies : Singakademie de Graz

Concert des Noëlies : Singakademie de Graz



2022-12-11 – 2022-12-11 Le succès de ce chœur de jeunes, qui a déjà remporté quelques 45 prix lors de concours internationaux, est dû à ses grandes qualités vocales mais également à la passion, l’enthousiasme et la joie communicative de son chant. La Singakademie se propose d’explorer les traditions de Noël en Autriche avec des mélodies pastorales, sereines et contemplatives mais aussi naturellement empreintes de gaité. Costumes traditionnels, harpes et harmonicas styriennes seront de la partie…Au programme : Noëls traditionnels d’Autriche et d’ailleurs. La Singakademie de Ganz est de retour en Alsace avec au programme des chants de Noël autrichiens et d’ailleurs dernière mise à jour : 2022-10-21 par

