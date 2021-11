Wœrth Wœrth 67360, Wœrth Concert des Noëlies : Maîtrise de l’Opéra National du Rhin Wœrth Wœrth Catégories d’évènement: 67360

2021-12-03

Concert des Noëlies : Maîtrise de l'Opéra National du Rhin
Wœrth, 3 décembre 2021

La Maîtrise de l'Opéra national du Rhin vous propose une version inédite du Messie de Haendel qui va à la rencontre de traditions musicales d'autres cultures, indiennes, afghanes, arabes, latino-américaines. Accompagnés par un ensemble instrumental, les Petits Chanteurs de Strasbourg embarquent pour un voyage avec l'œuvre chorale la plus populaire au monde. Compositions et arrangements de Luciano Bibiloni à partir du Messie de Haendel.

