Concert des Noëlies : Ensemble Ingenium Niederbronn-les-Bains, 19 décembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19 17:30:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

0 EUR L’Ensemble Ingenium est un groupe vocal mixte de six jeunes chanteurs expérimentés qui ont ensemble profité des conseils des plus grands spécialistes de l’art vocal a cappella. Il séduit par l’élégance et l’extrême justesse de ses interprétations. Dédié au temps de Noël qui nous unit dans notre diversité, Pax hominibus – paix pour les hommes – recrée la joie des bergers, témoins du miracle de la Nativité, porteur d’espoir, de paix et salut. Au programme : des œuvres de Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt, Max Reger, Peter Cornelius, Sergueï Rachmaninov, John Rutter… et Noëls traditionnels.

