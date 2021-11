Orschwiller Orschwiller Bas-Rhin, Orschwiller Concert des Noëlies : ensemble Adastra Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller

Concert des Noëlies : ensemble Adastra Orschwiller, 12 décembre 2021, Orschwiller. Concert des Noëlies : ensemble Adastra Orschwiller

2021-12-12 – 2021-12-12

Orschwiller Bas-Rhin « Ad astra per aspera » : Vers les étoiles, à travers les difficultés… Comment mieux se représenter la pratique si exigeante du quatuor à cordes, menant à la fois à un extrême épanouissement du musicien mais visant toujours l’inatteignable ? Pour ce concert, le Quatuor Adastra devient ensemble Adastra en s’adjoignant le concours de quatre artistes lyriques qui proposent une adaptation du célèbre Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur. Au programme : Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Oratorio de Noël –

Arcangelo Corelli (1653-1713) : Concerto pour la nuit de Noël – Franz Xaver Gruber (1787-1863) : Douce nuit Noëls d’Irvin Berlin et Henri Bettiet. Un concert exceptionnel qui propose une adaptation du célèbre Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur +33 3 88 92 06 51 « Ad astra per aspera » : Vers les étoiles, à travers les difficultés… Comment mieux se représenter la pratique si exigeante du quatuor à cordes, menant à la fois à un extrême épanouissement du musicien mais visant toujours l’inatteignable ? Pour ce concert, le Quatuor Adastra devient ensemble Adastra en s’adjoignant le concours de quatre artistes lyriques qui proposent une adaptation du célèbre Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur. Au programme : Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Oratorio de Noël –

Arcangelo Corelli (1653-1713) : Concerto pour la nuit de Noël – Franz Xaver Gruber (1787-1863) : Douce nuit Noëls d’Irvin Berlin et Henri Bettiet. Orschwiller

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Orschwiller Autres Lieu Orschwiller Adresse Ville Orschwiller lieuville Orschwiller