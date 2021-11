Eguisheim Eguisheim Eguisheim, Haut-Rhin Concert des Noëlies Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Concert des Noëlies Eguisheim, 18 décembre 2021, Eguisheim. Concert des Noëlies Eguisheim

2021-12-18 20:00:00 – 2021-12-18 21:30:00

Eguisheim Haut-Rhin Par le choeur de tradition de Saint Guillaume et son orchestre le Bach Collegium. Par le choeur de tradition de Saint Guillaume et son orchestre le Bach Collegium. Par le choeur de tradition de Saint Guillaume et son orchestre le Bach Collegium. Eguisheim

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Eguisheim, Haut-Rhin Autres Lieu Eguisheim Adresse Ville Eguisheim lieuville Eguisheim