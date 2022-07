Concert des Mighty Elles à des Maracuja – Bléré Bléré, 30 juillet 2022, Bléré.

Concert des Mighty Elles à des Maracuja – Bléré

2022-07-30 17:30:00 – 2022-07-30 22:00:00

Concert des Mighty Elles à 17h30 place Charles Bidault.

Le groupe Mighty Elles est composé de six musiciens amoureux des sons jamaïcains.

Il évolue principalement en Touraine et propose un répertoire de reprises de titres reggae, rocksteady et ska des années 60 essentiellement interprété par des femmes.

Concert des Maracuja à 20h

Maracuja, nom tropical du fruit de la passion, est un savoureux mélange de couleurs, d’inspirations, de voyages, créé en 2012 par la flûtiste Amina Mezaache. Ce quartet à géométrie variable explore l’univers foisonnant des musiques brésiliennes et invite le public à voyager à travers différentes régions du Brésil, où chaque rythme raconte sa propre histoire.

mairie@blere-touraine.com +33 2 47 30 81 81

