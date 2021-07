Concert des Mercredisquares : Sterne Saint-Cast-le-Guildo, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

Le groupe fondé en 1990 se compose de quatre musiciens à l’énergie créative qui permet aux musiciens de marier avec succès le répertoire de leur terroir (Saint-Cast, Pléboulle) à celui joué partout en Bretagne.

Hautbois, bombardes, violon, mandoline mais aussi guitare, flûtes,

biniou et chant donnent du rythme et de la couleur aux mélodies

traditionnelles et aux compositions originales.

+33 2 96 41 80 18 http://youtu.be/HkSso0qrx1A

