Concert des Mercredisquares : Emotion Duo Piano Saint-Cast-le-Guildo, 18 août 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Concert des Mercredisquares : Emotion Duo Piano 2021-08-18 – 2021-08-18

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

Concert “Emotion Piano Duo” à quatre mains.

Emotion Piano Duo est le résultat de l’osmose de deux artistes de

taille internationale, Léa Yoanna ADAM, française d’origine roumaine, et Denis IVANOV, d’origine russe, qui forment un duo d’une rare complicité dans l’interprétation musicale.

Le duo s’approprient le répertoire pianistique pour quatre mains,

dans des programmes originaux et inédits, parfois même dans

leurs propres transcriptions qui soulèvent l’enthousiasme du public en Europe et aux U. S. A.

GRATUIT

+33 2 96 41 80 18

dernière mise à jour : 2021-08-11 par