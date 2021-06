Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Concert des Mercredisquares : Bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares : Bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo, 11 août 2021-11 août 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Concert des Mercredisquares : Bagad Salicornes 2021-08-11 – 2021-08-11

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Le Bagad Salicornes de Saint Cast le Guildo regroupe environ 70 musiciens en bombardes, cornemuses et percussions dont une trentaine à chaque prestation.

Son répertoire se compose de musiques traditionnelles Bretonnes ou Irlandaises.

Il se produit dans de nombreuses fêtes traditionnelles de la région, mais également à travers la France.

Le Bagad participera en 2022 au concours nationaux. GRATUIT dernière mise à jour : 2021-06-24

